Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована на круизных лайнерах США

21 Декабря 2017 07:12

На борту двух крупнейших судов, которые принадлежат компании Royal Carribian, от вспышки острой кишечной инфекции пострадали более 500 пассажиров. Причиной могли быть норовирусы, а также загрязнение воды, продуктов или инфицированная команда. В компании сообщили, что оба корабля пройдут специальную санитарную обработку, а команда - соответствующее медобследование.