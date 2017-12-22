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Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована на круизных лайнерах США
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21 Декабря 2017 07:12

Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована на круизных лайнерах США

На борту двух крупнейших судов, которые принадлежат компании Royal Carribian, от вспышки острой кишечной инфекции пострадали более 500 пассажиров. Причиной могли быть норовирусы, а также загрязнение воды, продуктов или инфицированная команда. В компании сообщили, что оба корабля пройдут специальную санитарную обработку, а команда - соответствующее медобследование.

  

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