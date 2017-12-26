В мире
26 Декабря 2017 09:03
Восемь прозрачных отелей в виде куполов открыли в Исландии
Здесь гостям предлагают стать ближе к природе, а если повезет - увидеть Северное сияние. Из номера открывается обзор на 360 градусов на прекрасный зимний пейзаж. Идея принадлежит местному жителю. Проект стал настолько успешным, что местная строительная компания решила его расширять. Она планирует возвести подобные купола по всей территории южного побережья Исландии. Ночь в таком отеле стоит около 250 долларов.
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