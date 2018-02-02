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Военнослужащим в Сингапуре запрещено пользоваться любыми фитнес-браслетами
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2 Февраля 2018 19:05

Военнослужащим в Сингапуре запрещено пользоваться любыми фитнес-браслетами

Военнослужащим в Сингапуре запрещено пользоваться любыми фитнес-браслетами, а также подобного рода приложениями в телефонах. Соответствующее распоряжение отдало Министерство обороны страны. Согласно проведенному исследованию, такие гаджеты и программы могут позволить злоумышленникам обнаружить военные базы. В связи с этим во время проведения маневров, тренировок и выполнения оперативных задач солдаты армии Сингапура должны сдать смартфоны и фитнес-браслеты на хранение в специальное помещение.

  

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