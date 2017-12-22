Водитель, который наехал на толпу в Мельбурне, проходил лечение от психического расстройства

21 Декабря 2017 15:09

Полиция Австралии назвала действия водителя, который наехал на толпу пешеходов в Мельбурне, преднамеренными. Уже известно, что злоумышленнику 32 года. Он является австралийским гражданином афганского происхождения. Мужчина проходил лечение от психического расстройства и ранее был известен полиции в связи с употреблением наркотиков. Его допрос продолжается. Вместе с шофером задержан еще один мужчина, который сидел в авто на месте пассажира. В его сумке было обнаружено несколько ножей. Пассажир снимал происходящее на камеру.

Рассел Барретт, начальник полиции штата Виктория: "На данном этапе расследования мы рассматриваем наезд как преднамеренный акт. Нам еще предстоит выяснить мотивы водителя. Полиция и службы неотложной помощи продолжают работу на месте ЧП. Мы призываем всех временно воздержаться от посещения района происшествия. Также если у вас есть какая-либо информация, связанная с наездом, прошу незамедлительно позвонить в полицию".

Напомним, белый внедорожник протаранил толпу людей на переходе в центре города. Водитель проигнорировал красный сигнал светофора и на скорости врезался в пешеходов. По словам очевидцев, люди буквально разлетелись в сторону от мощного удара. Пострадали 19 человек. Среди них ребенок дошкольного возраста, он находится в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.