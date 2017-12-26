Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, находится в тяжелом состоянии

26 Декабря 2017 12:01

Водитель автобуса, который накануне влетел в подземный переход на западе Москвы, находится в тяжелом состоянии. У 58-летнего Виктора Тихонова произошло кровоизлияние в мозг. В связи с этим шофера невозможно допросить и выяснить все детали произошедшего. Ранее Тихонов рассказал, что на попавшем в аварию автобусе он работал первый день, а управлению могла помешать и бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль. Напомним, водитель, имеющий 20-летний стаж, не задействовал ни одну из тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем. В аварии погибли 4 человека, 15 пострадали.