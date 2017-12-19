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Во время акции в Киеве пострадали 32 сотрудника полиции Украины
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18 Декабря 2017 07:12

Во время акции в Киеве пострадали 32 сотрудника полиции Украины

Сторонники Михаила Саакашвили попытались ворваться в здание Октябрьского дворца, где в это время шел концерт джазовой музыки. Начались столкновения. Участники акции устроили потасовку, применили неизвестный газ, бросали петарды, а также бутылки с водой. Сторонники экс-президента Грузии хотели во Дворце организовать свой штаб. 

  

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