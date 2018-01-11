Власти Нью-Йорка подали в суд на нефтяные компании

11 Января 2018 07:16

Мэрия хочет таким образом защитить горожан от последствий изменения климата. По словам мэра Билла де Блазио, крупнейшие нефтедобывающие компании знали о последствиях своей деятельности и намеренно вводили общество в заблуждение, чтобы защитить прибыль, пишет "Нью-Йорк Таймс". Городская администрация намерена взыскать миллиарды долларов с ответчиков, среди которых Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron Corporation и Royal Dutch Shell.