Власти ФРГ хотят освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях

19 Апреля 2018 12:03

Власти ФРГ намерены обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить немецкий бизнес от участия в новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Данный вопрос уже на этой неделе хочет обсудить с американскими коллегами министр финансов Германии. А канцлер Ангела Меркель планирует его поднять во время встречи с Трампом в конце апреля. Немецкие промышленные гиганты, такие, как Siemens, Volkswagen и другие, опасаются, что новые санкции нанесут ущерб стране на сотни миллионов евро.

Напомним, в апреле США ввели санкции против российских бизнесменов и рассматривают возможность введения новых мер. Однако, как заявил Дональд Трамп, США введут новые санкции тогда, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого действительно заслужила.