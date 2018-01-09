Власти Франции получили рекордное количество заявок на убежище

9 Января 2018 12:06

Власти Франции за прошлый год получили рекордное количество заявок на убежище - более ста тысяч запросов. Основную массу составляют запросы от албанцев. Францию по этому показателю обошла только Германия - там только за девять месяцев пришло 140 тысяч заявок на убежище.