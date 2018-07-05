"Википедия" приостановила работу на четырех европейских языках

Сегодня стали недоступными итальянская, испанская, латышская и польская версии портала. Так сайт привлекает внимание европейцев к запланированному на сегодня голосованию по директиве об авторском праве в Интернете. Принятие закона, считают авторы "Википедии", может усложнить обмен новостями в соцсетях или доступ к ним через поисковые системы. Речь идет об ответственности интернет-платформ за нарушение их пользователями авторских прав.