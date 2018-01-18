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Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса
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18 Января 2018 12:04

Верховная рада Украины сегодня рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса

Депутатам Верховной рады Украины сегодня предстоит рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ предусматривает наделение России статусом страны-агрессора. На прошлом заседании парламента депутаты отказались признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. Это спровоцировало беспорядки возле здания Рады. Активисты жгли покрышки и закидывали полицейских камнями. 

  

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