Вашингтон опубликовал новый список китайских товаров, попавших под 25 % пошлины

В него вошли почти 300 наименований, в том числе детали для строительства железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, мотоциклы, сельхозоборудование. Общая стоимость облагаемых пошлинами товаров составляет около 16 миллиардов долларов. Ограничения вступят в силу 23 августа. Напомним, что в планах Вашингтона ввести пошлины на продукцию из Поднебесной общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.