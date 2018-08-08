Вашингтон опубликовал новый список китайских товаров, попавших под 25 % пошлины

8 Августа 2018
В него вошли почти 300 наименований, в том числе детали для строительства железных дорог, трамваев и поездов, двигатели для тракторов, мотоциклы, сельхозоборудование. Общая стоимость облагаемых пошлинами товаров составляет около 16 миллиардов долларов. Ограничения вступят в силу 23 августа. Напомним, что в планах Вашингтона ввести пошлины на продукцию из Поднебесной общей стоимостью в 50 миллиардов долларов.  

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