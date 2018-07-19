Вахтанг Кикабидзе сегодня отмечает 80-летие

Его песни звучат на пяти континентах. 80-летие сегодня отмечает известный певец, актер, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе. Советскому зрителю он был знаком еще после фильмов "Встреча в горах", "Не горюй!", "ТАСС уполномочен заявить". Но огромная популярность пришла к артисту после комедии "Мимино". А его песни "Чито-грито", "Мои года - мое богатство" и многие другие стали настоящими хитами. Свое 80-летие Вахтанг Кикабидзе отметит юбилейными концертами.