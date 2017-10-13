В Вильнюсе загорелась телебашня

11 Октября 2017 19:05

По предварительным данным, после того как включили отопление, начали плавиться провода. Запах стал распространяться через вентиляцию. На место происшествия приехало 6 автоцистерн. Локализация продолжалась полтора часа. Пожарные ликвидировали опасность. Всего из башни эвакуировали 40 человек. О пострадавших не сообщается.