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В Вильнюсе загорелась телебашня
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11 Октября 2017 19:05

В Вильнюсе загорелась телебашня

По предварительным данным, после того как включили отопление, начали плавиться провода. Запах стал распространяться через вентиляцию. На место происшествия приехало 6 автоцистерн. Локализация продолжалась полтора часа. Пожарные ликвидировали опасность. Всего из башни эвакуировали 40 человек. О пострадавших не сообщается.

  

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