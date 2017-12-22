В Вифлееме собрались тысячи верующих и паломников

В мире
25 Декабря 2017 09:07
В Вифлееме собрались тысячи верующих и паломниковВ Вифлееме - городе, где, по преданию, родился Иисус Христос - собрались тысячи верующих и паломников. Торжественную мессу, которая проходила при усиленных мерах безопасности, провел патриарх Иерусалима Фуад Туаль.
Торжественное богослужение в Ватикане возглавил Папа Римский Франциск. Понтифик на разных языках поздравил верующих с Рождением Спасителя и пожелал всем мира, добра и благодарности Богу. Франциск традиционно говорил о современных проблемах, включая вооруженные конфликты и вызванные ими страдания простых людей.
А экстремалы из Флориды встретили Рождество на гребне волны. В Какао-Бич более восьми сотен Санта-Клаусов устроили настоящее шоу на досках для серфинга. Заплыв привлек внимание тысячи гостей. А собранные средства направили в фонды, которые помогают людям с онкозаболеваниями.
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