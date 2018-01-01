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В Украине заработал биометрический контроль для иностранцев
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1 Января 2018 21:11

В Украине заработал биометрический контроль для иностранцев

С сегодняшнего дня в Украине заработал биометрический контроль для иностранцев. Теперь граждане 70 стран - в том числе России - обязаны сдавать отпечатки пальцев для идентификации при въезде в Украину, а также заранее направлять уведомления о цели пребывания. Отметим, данное нововведение белорусов не касается.

  

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