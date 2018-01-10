10 Января 2018 19:02

В Тунисе - массовые беспорядки, есть погибшие, в числе раненых полсотни стражей порядка. МВД страны сообщает о 200 задержанных, их подозревают в вандализме и грабежах. Протесты в Тунисе вспыхнули в понедельник, они были вызваны ростом цен и повышением налогов на фоне высокой безработицы и неблагоприятной в целом экономической обстановки.