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В Тунисе - массовые беспорядки
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10 Января 2018 19:02

В Тунисе - массовые беспорядки

В Тунисе - массовые беспорядки, есть погибшие, в числе раненых полсотни стражей порядка. МВД страны сообщает о 200 задержанных, их подозревают в вандализме и грабежах. Протесты в Тунисе вспыхнули в понедельник, они были вызваны ростом цен и повышением налогов на фоне высокой безработицы и неблагоприятной в целом экономической обстановки.

  

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