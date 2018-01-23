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В центре Лондона большая утечка газа
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23 Января 2018 12:02

В центре Лондона большая утечка газа

В эти минуты улицы, прилегающие к району Вест-Энд, перекрыты. В зоне утечки проведена масштабная эвакуация. Почти полторы тысячи человек были вынуждены покинуть отели, офисные здания и рестораны. Также была эвакуирована станция метро "Чэринг Кросс". Данных о пострадавших нет. По предварительной информации, специалисты нашли разрыв газовой магистрали. Уже начался ремонт.
  

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