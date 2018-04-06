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В центре Киева прошел многотысячный марш
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3 Апреля 2018 17:02

В центре Киева прошел многотысячный марш

В центре Киева под слоганом "За украинское будущее без олигархов" прошел многотысячный марш. Участники требовали выполнить пошаговый план уничтожения олигархической системы и остановить приватизацию предприятий и земли, также ввести налоги на роскошь. За порядком на митинге следили почти полторы тысячи правоохранителей.

  

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