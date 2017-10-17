В центре Киева проходит митинг

17 Октября 2017 17:04

Эти кадры мы получаем из центра Киева, где проходит митинг. Его участники выступают за отмену неприкосновенности народных депутатов, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов.

Масштабная акция сопровождается стычками. Протестующие швырнули яйцо в украинского депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко. Одним из инициаторов протестов стал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили. Он призвал президента Украины уйти в отставку.