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В центре Киева проходит митинг
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17 Октября 2017 17:04

В центре Киева проходит митинг

Эти кадры мы получаем из центра Киева, где проходит митинг. Его участники выступают за отмену неприкосновенности народных депутатов, принятие нового избирательного закона и создание антикоррупционных судов.

Масштабная акция сопровождается стычками. Протестующие швырнули яйцо в украинского депутата от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко. Одним из инициаторов протестов стал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили. Он призвал президента Украины уйти в отставку.

  

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