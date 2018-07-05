В Таиланде продолжается спасательная операция юных футболистов

Продолжается спасательная операция в Таиланде. Юным футболистам придется выбираться из подземелья в масках с аквалангами. Специалисты сейчас обучают 12 ребят основам дайвинга. Вариантов спасения немного. Или с риском для жизни преодолеть несколько километров пещерного лабиринта, или почти 4 месяца ждать окончания сезона дождей. Вариант бурения шахты и эвакуации через потолок провалился. Пробить толстый гранитный слой в породе оказалось нереально.