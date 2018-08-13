В Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Это произошло при транспортировке альпинистов, которые совершили восхождение на пик Исмоила Сомони. На борту находились 13 альпинистов и 3 члена экипажа. 3 вертолета с таджикскими спасателями и медиками на борту вылетели сегодня рано утром к месту аварийной посадки вертолета Ми-8 в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана. На борту машины могли находиться граждане России, а также гражданин Беларуси. Как уточняется, на связь с экипажем и пассажирами до сих пор выйти не удалось.