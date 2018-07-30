В Таджикистане машина въехала в группу велотуристов

30 Июля 2018

Срочные сообщения приходят в эти минуты из Таджикистана. Здесь машина въехала в группу велотуристов. Четверо погибли. Среди них - двое американцев, швейцарец и голландец. Еще трех пострадавших госпитализировали. После наезда пассажиры авто напали на велосипедистов с ножами и огнестрельным оружием. Двоих преступников ликвидировали, троих ищут. Вероятная версия инцидента - теракт, но рассматривают и разбойное нападение, грабеж и убийство.

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