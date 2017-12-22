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В столице Казахстана сегодня пройдет восьмой раунд переговоров по Сирии
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22 Декабря 2017 12:08

В столице Казахстана сегодня пройдет восьмой раунд переговоров по Сирии

Кроме сторон конфликта в нем примут участие наблюдатели: ООН, США, Иордания - и страны-гаранты: Россия, Иран и Турция. Делегаты рассмотрят вопросы контроля над режимом прекращения огня и функционирование созданных на территории арабской республики четырех зон деэскалации. На повестке дня также утверждение совместного заявления о гуманитарном разминировании, включая объекты ЮНЕСКО.

 

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