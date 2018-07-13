В США в штате Колорадо перевернулся школьный автобус. Пострадали 19 подростков

13 Июля 2018

В США, а именно в штате Колорадо, в результате столкновения с грузовиком перевернулся школьный автобус. Пострадали 19 подростков. ДТП произошло вблизи городка Хадсон. По данным полиции, водитель грузовика уснул за рулем, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в автобус, который вылетел в кювет и перевернулся. Впрочем, пассажирам удалось покинуть салон самостоятельно. Жизни детей ничего не угрожает.

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