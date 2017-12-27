В Санкт-Петербурге выпал синий снег

27 Декабря 2017 08:06

Удивленные и напуганные местные жители делятся необычными кадрами. Небесно-голубое покрывало легло во дворах и на дорогах. Однако снег светло-голубого и местами фиолетового оттенка отправлен на исследование в лабораторию. Причина загрязнения пока не известна. Многие считают, что снег принесло от химико-фармацевтического НИИ.