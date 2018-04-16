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В России сегодня перестанет работать интернет-сервис Telegram
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16 Апреля 2018 15:02

В России сегодня перестанет работать интернет-сервис Telegram

Роскомнадазор направил операторам связи информацию об отключении. В пятницу Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Создатели интернет-сервиса заявили, что сделать это технически невозможно, поскольку ключи хранятся на устройствах пользователей, которых в России около 10 миллионов.
  

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