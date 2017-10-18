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В Пекине заявили о необходимости модернизировать и укреплять армию Китая
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18 Октября 2017 15:14

В Пекине заявили о необходимости модернизировать и укреплять армию Китая

Председатель КНР отметил, что стране необходимо создать мощные модернизированные сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и войска стратегической поддержки. По словам Си Цзиньпина, нужно всесторонне модернизировать военную теорию, армейские организационные формы, подготовку военных кадров, а также вооружение и военную технику. Уже к середине этого века Китай намерен полностью превратить народную армию в вооруженные силы передового мирового уровня.
  

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