В Москве сегодня прощаются с Михаилом Державиным

15 Января 2018 09:03

Буквально через два часа в Москве начнется прощание с Михаилом Державиным. Гражданская панихида пройдет в Театре сатиры. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Выдающийся актер, народный артист России, ушел из жизни на 82-ом году 10 января после продолжительной болезни. Михаил Державин покорил миллионы сердец несравненным чувством юмора, обаянием и талантом. Несмотря на то, что главное место в творчестве он всегда отводил театру, в кино даже эпизодические роли сделали Державина народным кумиром. Особенно запоминающейся зрителю стала игра в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами".