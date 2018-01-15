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В Москве сегодня прощаются с Михаилом Державиным
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15 Января 2018 09:03

В Москве сегодня прощаются с Михаилом Державиным

Буквально через два часа в Москве начнется прощание с Михаилом Державиным. Гражданская панихида пройдет в Театре сатиры. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Выдающийся актер, народный артист России, ушел из жизни на 82-ом году 10 января после продолжительной болезни. Михаил Державин покорил миллионы сердец несравненным чувством юмора, обаянием и талантом. Несмотря на то, что главное место в творчестве он всегда отводил театру, в кино даже эпизодические роли сделали Державина народным кумиром. Особенно запоминающейся зрителю стала игра в лентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами".

  

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