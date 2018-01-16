16 Января 2018 12:08

В Милане завершилась неделя мужской моды осень/зима 2017-18. Настоящий модный марафон провел Джорджо Армани. Дизайнер известен своим особым вниманием к молодым талантам. В последний день показов маэстро решил не только продемонстрировать свою новую мужскую коллекцию, но и представить публике творения ряда международных брендов из Азии. Неделя в Милане была сильной, инновационной и международной. С массой новых имен и дебютов. В этом году прошло без малого 40 дефиле.