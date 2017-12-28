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В магазинах сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге демонтировали все камеры хранения
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28 Декабря 2017 17:06

В магазинах сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге демонтировали все камеры хранения

Это распоряжение администрации супермаркетов после теракта в магазине на Кондратьевском проспекте. Эта мера - временная, камеры хранения возвратят после тщательных проверок. Напомню, накануне вечером мужчина зашел в супермаркет под видом покупателя и оставил в камере хранения объемный рюкзак. Вскоре раздался взрыв. 13 человек пострадали, 6 - в больнице.

  

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