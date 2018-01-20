20 Января 2018 15:05

В Лондоне полиция задержала пьяного пилота пассажирского самолета всего за несколько минут до взлета. Как передает "Дэйли Мэйл", пассажиры лайнера кампании "Бритиш Эйрвейз" и почувствовали запах алкоголя от пилота и вызвали полицию. Рейс на Маврикий пришлось отложить - самолет с новым пилотом и тремя сотнями пассажиров взлетел лишь через два с половиной часа.