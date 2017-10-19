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В Квебеке принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах
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19 Октября 2017 12:16

В Квебеке принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах

В канадской провинции Квебек принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах и на госслужбе. Это касается мусульманской одежды - никаба и паранджи. Законодатели не исключают, что запрет может быть распространен и на те случаи, когда люди скрывают лицо, к примеру, при помощи банданы. Запрет стал первым в своем роде не только для Канады, но и для всей Северной Америки.

  

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