В Квебеке принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах

19 Октября 2017 12:16

В канадской провинции Квебек принят обширный закон, который запрещает скрывать лицо в общественных местах и на госслужбе. Это касается мусульманской одежды - никаба и паранджи. Законодатели не исключают, что запрет может быть распространен и на те случаи, когда люди скрывают лицо, к примеру, при помощи банданы. Запрет стал первым в своем роде не только для Канады, но и для всей Северной Америки.