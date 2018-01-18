В Казахстане в результате возгорания автобуса погибли 52 человека

18 Января 2018 12:00

Страшные новости пришли из Казахастана. На трассе в Актюбинской области в результате возгорания автобуса погибли сразу 52 человека.

В салоне в момент происшествия находились 57 человек, пятеро из них - в том числе два водителя - смогли выбраться, им оказывают медицинскую помощь. Известно, что все погибшие - граждане Узбекистана. Автобус направлялся в Россию. Главная версия причины пожара - возгорание проводки. Не исключается также, что возгорание могло стать результатом намеренного поджога. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.