21 Января 2018 12:03

В Ирландии сегодня простятся с вокалисткой группы "Кренберис" Долорес О’Риордан. Певица умерла 15 января в Лондоне в возрасте 46 лет. Одну из самых известных ирландских певиц похоронят в ее родной деревне на юго-западе страны. На заупокойной мессе, которая пройдет 23 января, будут присутствовать только семья и друзья исполнительницы.