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В Индии грузовик c людьми упал с моста
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18 Апреля 2018 12:09

В Индии грузовик c людьми упал с моста

ДТП в Индии. В штате Мадхья-Прадеш грузовик, перевозивший людей, упал с моста. Погибли 20 человек, еще 30 пострадали. Транспортное средство направлялось на свадьбу. По предварительным данным, водитель грузовика при выезде на мост не справился с управлением.

  

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