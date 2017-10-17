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В Грузии устраняют последствия сильнейших ливней
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17 Октября 2017 09:05

В Грузии устраняют последствия сильнейших ливней

На улицах городов бурлящие потоки воды, затоплены дома, магазины, повалены сотни деревьев. В горах оползни, повреждены линии электропередачи - тысячи людей без света, десятки поселков отрезаны от внешнего мира. Из-за шторма парализована работа портов Поти и Батуми.

  

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