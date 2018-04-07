В Германии в городе Мюнстере грузовик врезался в толпу людей

7 Апреля 2018 19:00

Срочные новости приходят из Германии. На западе страны в городе Мюнстере грузовик врезался в толпу людей. По поступающей информации, погибших минимум четверо. Данные о пострадавших разнятся. Местные СМИ сообщают, что раненых от 30 до 50. Посольство Беларуси в Германии сейчас уточняет информацию о гражданстве потерпевших. Единственное, что к данной минуте известно точно, что инцидент произошел на площади в центре города. По словам очевидцев, машина въехала в уличное кафе, и водитель грузовика покончил с собой сразу после аварии. Является ли происшествие терактом или ДТП, пока неясно. Полиция комментариев не даёт. Издание "Шпигель" сообщает, что прорабатывается версия о спланированном нападении. Район происшествия оцеплен - в городе проводится спецоперация.

За последние два года теракты с использованием автотранспорта в Лондоне, Барселоне, Берлине, Ницце, Стокгольме унесли около 100 жизней. Самая крупная атака произошла летом 2016 на Лазурном берегу. Тогда под колёсами фуры погибли 86 человек.