16 Апреля 2018 15:01

Внимание мировой общественности приковано к ситуации в Сирии. В эти минуты в Гааге проходит закрытое заседание ОЗХО. Обсуждают предполагаемое использование отравляющих веществ в Сирии, которые стали предлогом для ударов США и их союзников. Они были нанесены, несмотря на то, что ни местные жители, ни российские специалисты не подтвердили сам факт применения химоружия. Сейчас в Сирии уже работают эксперты ОЗХО.

А на внеочередном заседании Совбеза ООН, которое состоится сегодня в Вашингтоне, будет рассмотрен новый проект резолюции, который представили Франция, Великобритания и США. В документе предлагается создать независимый механизм расследования химатак. Тем временем в Белом доме готовы объявить о новых противороссийских санкциях. В МИД России заявили, что ответные шаги будут приняты незамедлительно. Подобные меры готова принять и Великобритания в отношении "незаконных финансов" россиян. Обострение отношений произошло на фоне инцидента в Солсбери по делу Скрипаля.

А вот глава европейской дипломатии Федерика Могерини, выступая сегодня на заседании министров иностранных дел членов ЕС в Люксембурге, заявила о готовности Евросоюза вкладывать деньги в восстановление Сирии. Также она призвала международное сообщество участвовать в решении гуманитарного кризиса в Сирии.

Федерика Могерини, глава европейской дипломатии:

"Люди продолжают гибнуть. Я думаю, что все международное сообщество должно взять на себя ответственность по прекращению этого".

И сегодня Дональд Трамп отчитался перед конгрессом о нанесенном ударе по Сирии. Президент США заявил, что действовал в соответствии с конституцией страны и для защиты интересов государства.

Объяснил свои действия и президент Франции. Эммануэль Макрон заявил, что не должен был, согласно конституции, консультироваться с парламентом.

Удары по Сирии сегодня обсуждают и в британском парламенте. Оппозиция там тоже недовольна, что операция не была согласована.