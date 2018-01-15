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В Джакарте в здании Индонезийской фондовой биржи рухнуло перекрытие
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15 Января 2018 18:59

В Джакарте в здании Индонезийской фондовой биржи рухнуло перекрытие

В Джакарте в здании Индонезийской фондовой биржи рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами. Пострадали около 80 человек. В том числе студенты, которые приехали на экскурсию. ЧП вызвало панику: люди испугались, что произошел теракт. Спасатели версию взрыва исключили. Несмотря на инцидент, вечерние торги начались по расписанию.  

  

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