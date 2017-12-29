В Дубае завершаются последние приготовления к грандиозному лазерному шоу

31 Декабря 2017 09:12

Оно проходит здесь каждый год в ночь на 1 января и считается одним из самых масштабных и красочных представлений в мире. Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования на небоскребах города. В том числе на Бурдж-Халифа - самом высоком здании планеты. В этом году лазерное шоу будет посвящено отцу - основателю ОАЭ - шейху Зайеду ибн Султану Аль Нахаяну.