Главная>>В мире>>В Дубае завершаются последние приготовления к грандиозному лазерному шоу
В мире
RSS
В Дубае завершаются последние приготовления к грандиозному лазерному шоу
Скачать Поделиться

31 Декабря 2017 09:12

В Дубае завершаются последние приготовления к грандиозному лазерному шоу

Оно проходит здесь каждый год в ночь на 1 января и считается одним из самых масштабных и красочных представлений в мире. Сейчас специалисты заканчивают монтаж оборудования на небоскребах города. В том числе на Бурдж-Халифа - самом высоком здании планеты. В этом году лазерное шоу будет посвящено отцу - основателю ОАЭ - шейху Зайеду ибн Султану Аль Нахаяну.

  

Другие новости

Стрельба в Лондоне Стральба ў Лондане 30.12.2017 15:06 / В мире Стрельба в Лондоне
Сразу два нападения в США Адразу два напады ў ЗША 30.12.2017 09:06 / В мире Сразу два нападения в США

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =