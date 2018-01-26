В Чехии завершились президентские выборы

29 Января 2018 08:00

С перевесом менее чем в 3 % победил действующий лидер Милош Земан. Он заявил, что не собирается настаивать на изменениях в Конституции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии. Глава государства подчеркнул, что Минск заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Прагой.