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В Чехии завершились президентские выборы
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29 Января 2018 08:00

В Чехии завершились президентские выборы

С перевесом менее чем в 3 % победил действующий лидер Милош Земан. Он заявил, что не собирается настаивать на изменениях в Конституции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии. Глава государства подчеркнул, что Минск заинтересован в расширении взаимовыгодных отношений с Прагой.

  

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