В мире
11 Января 2018 19:11
В Астане вновь заработал аэропорт
В Астане вновь заработал аэропорт, который ранее был закрыт из-за снегопада. Напомню, на столицу Казахстана обрушился снежный буран. Там объявили режим чрезвычайного положения: были отменены занятия в школах и университетах, перекрыты многие дороги и закрыты выезды из города. Сотни единиц спецтехники задействованы в уборке снега. В некоторых районах перебои в подаче электроэнергии. Метеорологи сообщают: непогода продлится в Астане до конца недели.
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