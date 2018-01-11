11 Января 2018 19:11

В Астане вновь заработал аэропорт, который ранее был закрыт из-за снегопада. Напомню, на столицу Казахстана обрушился снежный буран. Там объявили режим чрезвычайного положения: были отменены занятия в школах и университетах, перекрыты многие дороги и закрыты выезды из города. Сотни единиц спецтехники задействованы в уборке снега. В некоторых районах перебои в подаче электроэнергии. Метеорологи сообщают: непогода продлится в Астане до конца недели.