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Умные домашние тапки от компании Nissan
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1 Февраля 2018 19:06

Умные домашние тапки от компании Nissan

Cпециалисты компании Nissan создали самоходный и самоуправляемый вариант домашних тапочек. Они способны самостоятельно перемещаться и парковаться в помещении в специально установленном месте. Каждый тапок оснащен двумя крошечными колесами, двигателем и сенсорами, чтобы проехать по деревянному полу. Первыми пользователями умных предметов стали гости и обслуживающий персонал отеля Nissan в Японии.

  

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