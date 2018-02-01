Умные домашние тапки от компании Nissan

1 Февраля 2018 19:06

Cпециалисты компании Nissan создали самоходный и самоуправляемый вариант домашних тапочек. Они способны самостоятельно перемещаться и парковаться в помещении в специально установленном месте. Каждый тапок оснащен двумя крошечными колесами, двигателем и сенсорами, чтобы проехать по деревянному полу. Первыми пользователями умных предметов стали гости и обслуживающий персонал отеля Nissan в Японии.