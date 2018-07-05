У президента Боливии обнаружили опухоль

Об этом Эво Моралес заявил в своем Твиттере. Цитата - "Опухоль нашли во время планового обследования. Врачи ее уже удалили. Завтра меня выпишут, я в порядке на 100 процентов".

Эво Моралес занимает пост президента Боливии с 2006 года. За время его правления национализирован ряд отраслей промышленности. В том числе газопроводную, нефтяную и телекоммуникационную компании. По словам боливийского лидера, доходы от продажи натуральных ресурсов должны справедливо распределяться между жителями всей страны.