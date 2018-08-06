Туристка из Беларуси рассказала о землетрясении в Индонезии

Внимание всего мира сегодня приковано к событиям в Индонезии. Сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и с последующими афтершоками произошло на островах Ломбок и Бали.

Мощные колебания сравняли с землей целые поселки, обратив в руины жилые дома и древние храмы. Погибли более 140 человек, пострадали несколько сотен. Соболезнование Президенту Индонезии Джоко Видодо и народу этой страны направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой болью и печалью восприняли известия об этой трагедии. Наших соотечественников среди погибших и пострадавших нет, белорусское посольство отслеживает ситуацию. Поисково-спасательная операция продолжается. Тяжелой техники не хватает, спасатели разбирают завалы вручную. По словам очевидцев, во время разгула стихии началась паника.

Подземные толчки ощутили и туристы на острове Бали. Нам удалось связаться с белорусами - очевидцами событий.

Из опасных районов эвакуировано свыше 10 тысяч человек, 1200 из них туристы.