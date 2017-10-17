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Центр Киева сегодня полностью перекрыт
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17 Октября 2017 15:04

Центр Киева сегодня полностью перекрыт

Власти опасаются массовых беспорядков. Представители разных партий, в том числе и лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили, вывели на улицы своих сторонников с требованием политических реформ. Организаторы назвали это мероприятие Антикоррупционным вече и ждут на него людей со всех регионов Украины. У здания Верховной Рады собрались, по данным МВД страны, уже свыше двух тысяч человек. Они требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство. 

  

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