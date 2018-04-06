Трамп отказался читать заготовленную речь во время обсуждения налоговой политики

6 Апреля 2018 12:09

В Сети появилось видео круглого стола по налоговой политике США в Западной Виргинии, во время которого американский президент выбросил бумагу с заготовленной речью. Трамп подбросил ее в воздух и демонстративно уклонился от падающего листка.

Свой поступок Трамп пояснил тем, что там записаны очень скучные замечания, которые он должен был читать около двух минут. Поведение главы государства вызвало восторг у участников заседания.