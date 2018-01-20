Террористы напали на элитный отель в Кабуле. Есть жертвы

21 Января 2018 15:04

В Кабуле вооруженная группа боевиков напала на отель класса люкс "Интерконтиненталь". В этой гостинице часто останавливаются гости из стран Запада. Сообщается, что убиты не менее 12 человек. В момент нападения в отеле находились около 130 постояльцев, в том числе почти полсотни иностранцев. Террористы группировки "Талибан" блокировали гостиницу вчера. Спецоперация по ликвидации нападавших длилась всю ночь и утро. Четверо из пяти убиты. Как сообщает МВД Афганистана, на данный момент здание освобождено от боевиков. Сейчас пожарные пытаются потушить пламя.