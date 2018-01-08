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Тереза Мэй сегодня назовет новый состав британского Кабмина
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8 Января 2018 17:04

Тереза Мэй сегодня назовет новый состав британского Кабмина

В эти минуты на Даунинг-стрит в Лондоне идет совещание, на котором премьер-министр Тереза Мэй назовет новый состав британского Кабмина. Цель перестановок - не только повышение эффективности работы правительства, но и ликвидация гендерного дисбаланса - количество женщин в Кабмине планируется увеличить.

  

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