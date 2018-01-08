Тереза Мэй сегодня назовет новый состав британского Кабмина

8 Января 2018 17:04

В эти минуты на Даунинг-стрит в Лондоне идет совещание, на котором премьер-министр Тереза Мэй назовет новый состав британского Кабмина. Цель перестановок - не только повышение эффективности работы правительства, но и ликвидация гендерного дисбаланса - количество женщин в Кабмине планируется увеличить.